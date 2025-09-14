Skip navigation
      Crystal Palace Women vs Southampton F.C. Women

      Sun 14 Sep 13:00(KO listed in users′ timezone)

      Women's ChampionshipVBS Community Stadium

      Live
      pos
      club
      pl
      w
      d
      l
      gf
      ga
      gd
      pts
      1
      BIRBirmingham City Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      2
      BHABristol City Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      3
      CHACharlton Athletic Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      4
      CRYCrystal Palace Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      5
      DURDurham Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      6
      IPSIpswich Town Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      7
      NEWNewcastle United Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      8
      NOTNottingham Forest Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      9
      PORPortsmouth Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      10
      SHESheffield United Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      11
      SOUSouthampton F.C. Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      12
      SUNSunderland Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

