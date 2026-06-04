Match details
Check back on cpfc.co.uk for updates on how our players get on in North America. Here are details of the group games with all times BST.
Owen Goodman – Canada, Group B
Friday, 12th June: Canada v Bosnia (Toronto, 20:00 BST)
Thursday, 18th June: Canada v Qatar (Vancouver, 23:00)
Wednesday, 24th June: Switzerland v Canada (Vancouver, 20:00)
Chadi Riad – Morocco, Group C
Saturday, 13th June: Brazil v Morocco (New York/New Jersey, 23:00 BST)
Friday, 19th June: Scotland v Morocco (Boston, 23:00)
Wednesday, 24th June: Morocco v Haiti (Atlanta, 23:00)
Chris Richards – USA, Group D
Saturday, 13th June: USA v Paraguay (Los Angeles, 02:00 BST)
Friday, 19th June: USA v Australia (Seattle, 20:00)
Friday, 26th June: Türkiye v USA (Los Angeles, 03:00)
Daichi Kamada – Japan, Group F
Sunday, 14th June: Netherlands v Japan (Dallas, 21:00 BST)
Sunday, 21st June: Tunisia v Japan (Monterrey, 05:00)
Friday, 26th June: Japan v Sweden (Dallas, 00:00)
Yéremy Pino – Spain, Group H
Monday, 15th June: Spain v Cape Verde (Atlanta, 17:00 BST)
Sunday, 21st June: Spain v Saudi Arabia (Atlanta, 17:00)
Saturday, 27th June: Uruguay v Spain (Guadalajara, 01:00)
Jørgen Strand Larsen – Norway, Group I
Tuesday, 16th June: Iraq v Norway (Boston, 23:00 BST)
Tuesday, 22rd June: Norway v Senegal (New York/New Jersey, 01:00)
Friday, 26th June: Norway v France (Boston, 20:00 ITV)
Maxence Lacroix, Jean-Philippe Mateta – France, Group I
Tuesday, 16th June: France v Senegal (New York/New Jersey, 20:00 BST)
Monday, 22nd June: France v Iraq (Philadelphia, 22:00)
Friday, 26th June: Norway v France (Boston, 20:00)
Ismaïla Sarr – Senegal, Group I
Tuesday, 16th June: France v Senegal (New York/New Jersey, 20:00 BST)
Tuesday, 23rd June: Norway v Senegal (New York/New Jersey, 01:00)
Friday, 26th June: Senegal v Iraq (Toronto, 20:00)
Jefferson Lerma, Daniel Muñoz – Colombia, Group K
Thursday, 18th June: Uzbekistan v Colombia (Mexico City, 03:00 BST)
Wednesday, 24th June: Colombia v DR Congo (Guadalajara, 03:00)
Sunday, 28th June: Colombia v Portugal (Miami, 12:30)
Dean Henderson – England, Group L
Wednesday, 17th June: England v Croatia (Dallas, 21:00 BST)
Tuesday, 23rd June: England v Ghana (Boston, 21:00)
Saturday, 27th June: Panama v England (New York/New Jersey, 22:00)