Who else is in their squad?
Goalkeepers: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Reda Tagnaouti (AS Far)
Defenders: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Racing Genk), Chadi Riad (Crystal Palace), Nayef Aguerd (Marseille), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (Fulham)
Midfielders: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Forwards: Abde Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)