Skip navigation
      • Women
      • FA WSL Cup
      • 25/26
      Brought to you by
      pos
      club
      pl
      w
      d
      l
      gf
      ga
      gd
      pts
      1
      CRYCrystal Palace Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      2
      IPSIpswich Town Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      3
      LEILeicester City Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      4
      LONLondon City Lionesses
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0