Skip navigation
      Birmingham City Women vs Crystal Palace Women

      Birmingham City Women Crystal Palace Women

      Birmingham City Women
      Birmingham City Women
      Palace Women
      Crystal Palace Women
      Sun 15 Feb 14:00(KO listed in users′ timezone)

      Women's ChampionshipSt. Andrew's @ Knighthead Park

      Birmingham City Women vs Crystal Palace Women
      pos
      club
      pl
      w
      d
      l
      gf
      ga
      gd
      pts
      1
      BIRBirmingham City Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      2
      BHABristol City Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      3
      CHACharlton Athletic Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      4
      CRYCrystal Palace Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      5
      DURDurham Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      6
      IPSIpswich Town Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      7
      NEWNewcastle United Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      8
      NOTNottingham Forest Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      9
      PORPortsmouth Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      10
      SHESheffield United Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      11
      SOUSouthampton F.C. Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      12
      SUNSunderland Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

      Match Blog

      Starting lineup

      Substitutes

      Starting lineup

      Substitutes

      No data found

      No scores found

      There have been no matches played today

      Starting lineup

      Substitutes

      Starting lineup

      Substitutes

      No data found

      No scores found

      There have been no matches played today
      pos
      club
      pl
      w
      d
      l
      gf
      ga
      gd
      pts
      1
      BIRBirmingham City Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      2
      BHABristol City Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      3
      CHACharlton Athletic Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      4
      CRYCrystal Palace Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      5
      DURDurham Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      6
      IPSIpswich Town Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      7
      NEWNewcastle United Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      8
      NOTNottingham Forest Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      9
      PORPortsmouth Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      10
      SHESheffield United Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      11
      SOUSouthampton F.C. Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      12
      SUNSunderland Women
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

      Match Blog