- 25/26
pos
club
pl
w
d
l
gf
ga
gd
pts
1
STRStrasbourg
6
5
1
0
11
5
+6
16
2
RAKRaków Czestochowa
6
4
2
0
9
2
+7
14
3
AEKAEK Athens
6
4
1
1
14
7
+7
13
4
SPASparta Prague
6
4
1
1
10
3
+7
13
5
RAYRayo Vallecano
6
4
1
1
13
7
+6
13
6
SHAShakhtar Donetsk
6
4
1
1
10
5
+5
13
7
1FS1. FSV Mainz 05
6
4
1
1
7
3
+4
13
8
AEKAEK Larnaca
6
3
3
0
7
1
+6
12
9
LAULausanne-Sport
6
3
2
1
6
3
+3
11
10
CRYCrystal Palace
6
3
1
2
11
6
+5
10
11
LECLech Poznan
6
3
1
2
12
8
+4
10
12
SAMSamsunspor
6
3
1
2
10
6
+4
10
13
CELCelje
6
3
1
2
8
7
+1
10
14
ALKAZ
6
3
1
2
7
7
0
10
15
FIOFiorentina
6
3
0
3
8
5
+3
9
16
RIJRijeka
6
2
3
1
5
2
+3
9
17
JAGJagiellonia Bialystok
6
2
3
1
5
4
+1
9
18
OMOOmonia Nicosia
6
2
2
2
5
4
+1
8
19
NOANoah
6
2
2
2
6
7
-1
8
20
DRIDrita
6
2
2
2
4
8
-4
8
21
KUPKuPS
6
1
4
1
6
5
+1
7
22
SHKShkendija
6
2
1
3
4
5
-1
7
23
ZRIZrinjski Mostar
6
2
1
3
8
10
-2
7
24
SIGSigma Olomouc
6
2
1
3
7
9
-2
7
25
UNIUniversitatea Craiova
6
2
1
3
6
8
-2
7
26
LINLincoln Red Imps
6
2
1
3
7
15
-8
7
27
KIEDynamo Kyiv
6
2
0
4
9
9
0
6
28
LEGLegia Warsaw
6
2
0
4
8
8
0
6
29
SKSSK Slovan Bratislava
6
2
0
4
5
9
-4
6
30
BREBreidablik
6
1
2
3
6
11
-5
5
31
SHAShamrock Rovers
6
1
1
4
7
13
-6
4
32
HCKHäcken
6
0
3
3
5
8
-3
3
33
HAMHamrun Spartans
6
1
0
5
4
11
-7
3
34
SHEShelbourne
6
0
2
4
0
7
-7
2
35
ABDNAberdeen
6
0
2
4
3
14
-11
2
36
SKRSK Rapid
6
0
1
5
3
14
-11
1